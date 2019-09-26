Вербіч: Це вже зовсім інше Динамо

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч прокоментував перемогу над Маріуполем (1:0) у перенесеному матчі 4 туру УПЛ.

"Це була дуже важка гра. Ми створили величезну кількість моментів, і, насправді, було б дуже прикро, якби не вдалося забити цей м’яч і матч завершився би внічию. По грі ми дійсно заслужили на три очки.

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Дорога в Маріуполь була дуже складною, забрала багато часу, але зараз усі дуже раді, що вдалося виграти. Присвячуємо цю перемогу Микиті Бурді й бажаємо йому якомога скоріше повернутися на поле.

Моментів було багато як у мене, так і в інших наших футболістів, але не вдавалося втілювати їх у забиті м’ячі. Але радує, що в останніх трьох матчах це вже зовсім інше Динамо, ніж було до цього, і сьогодні ми продемонстрували, що здатні досягати таких перемог завдяки командним діям", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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