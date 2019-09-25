Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

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Кубок України: Карпати вилетіли від Інгульця в серії пенальті та інші результати матчів 3-го попереднього етапуКубок України — 19:50 3995
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"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкотНімеччина — 15:30 3184
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