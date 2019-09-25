Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

Динамо на останніх секундах обіграло Маріуполь у перенесеному матчі 4 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Динамо.

Маріуполь приймав Динамо у перенесеному матчі 4 туру УПЛ. Кияни більше володіли ініціативою, але слабка реалізація та блискуча гра голкіпера господарів Рустама Худжамова не дозволяли забити "біло-синім". Приазовці відповідали своїми моментами, зокрема, зі штрафного міг відзначитись чемпіон світу U-20 Віктор Корнієнко.

Динамо вирвало неймовірно важку перемогу над Маріуполем – Вербіч забив вирішальний гол, Караваєв реабілітувався

Матч котився до нічиєї, поки Олександр Караваєв не видав неймовірну передачу на Беньяміна Вербіча. Словенець вискочив з-під захисників і ударом головою приніс перемогу киянам.