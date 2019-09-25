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МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1

19:46 2056 Читать на русском
Рятівний гол Вербіча у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 0:1
Маріуполь – Динамо – відео гола та огляд матчу / Футбол 24

Динамо на останніх секундах обіграло Маріуполь у перенесеному матчі 4 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Динамо.

 
Беньямін Вербіч 90+2’
90+2’ Беньямін Вербіч

Маріуполь приймав Динамо у перенесеному матчі 4 туру УПЛ. Кияни більше володіли ініціативою, але слабка реалізація та блискуча гра голкіпера господарів Рустама Худжамова не дозволяли забити "біло-синім". Приазовці відповідали своїми моментами, зокрема, зі штрафного міг відзначитись чемпіон світу U-20 Віктор Корнієнко.

Динамо вирвало неймовірно важку перемогу над Маріуполем – Вербіч забив вирішальний гол, Караваєв реабілітувався

Матч котився до нічиєї, поки Олександр Караваєв не видав неймовірну передачу на Беньяміна Вербіча. Словенець вискочив з-під захисників і ударом головою приніс перемогу киянам.

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Маріуполь – Динамо: онлайн-трансляція перенесеного матчу УПЛ – як це було
16:23
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Відеоновини Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Динамо Динамо Динамо УПЛ
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