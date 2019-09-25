Динамо вирвало неймовірно важку перемогу над Маріуполем – Вербіч забив вирішальний гол, Караваєв реабілітувався

Динамо на останніх хвилинах дотиснуло Маріуполь (0:1) в перенесеному матчі 4-го туру УПЛ 2019/20. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Динамо та Маріуполь мали зіграти між собою в рамках 4-го туру ще в середині серпня, але матч перенесли через виступи суперників у єврокубках – вся країна вірила, що Динамо пройде Брюгге, а Маріуполь впорається з АЗ. Обидві команди дружно провалили кваліфікацію, однак рішення вже було прийнято, тому поєдинок відбувся зараз, у кубкове "вікно".

Динамо невдало розпочало чемпіонат і після 7 матчів посідало 5 місце, випереджаючи Маріуполь у турнірній таблиці лише на 2 очки. Кияни протягом минулого тижня нібито вийшли з кризи, обігравши Мальме та розгромивши Ворсклу. Приазовці ж місяць не знали поразок – востаннє підопічні Олександра Бабича поступалися в кінці літа Шахтарю.

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Олексій Михайличенко здивував стартовим складом. Цікавим був вибір щонайменше на дві позиції: Караваєв закрив лівий фланг оборони (Миколенку надали відпочинок, Сідклей опинився в запасі), а роль "десятки" почергово приміряли Вербіч, Циганков і Де Пена. Ротація в поєднанні зі ставкою на агресивну передню лінію від тренерського штабу "біло-синіх".

Динамічна група атаки Динамо вже на перших хвилинах створила два моменти, але Циганков і Вербіч завершували швидкі випади слабкими ударами – Худжамов впорався без проблем. Маріуполь відповів небезпечним розіграшем стандарту, після якого Вакула з гострого кута пробивав у ближню "дев'ятку" – саме там стояв Бойко.

Господарі організували ще одну хорошу атаку, коли Топалов проскочив з правого флангу в штрафний майданчик, хитнув Кадара і пробив низом у кут воріт. Рикошет від ноги Шабанова ускладнив завдання голкіперу, але той зреагував. Потім був супершанс у Чурка. Вакула пасом знайшов партнера на 11-метровій позначці, де його повністю загубила оборона Динамо. Чурко змарнував можливість поганим кивком головою.

Динамо двічі претендувало на пенальті, коли м'яч, на їхню думку, влучав у руку Бикова та Чоботенка. Арбітр проігнорував апеляції, але в другому епізоді дійсно були підстави вказати на "точку". Гості продовжували перевіряти пильність Худжамова – Рустам грамотно обирав позицію та парирував удари Де Пени та Циганкова. Уругваєць традиційно був одним з найкращих в атаці Динамо.

Втім, головні проблеми в киян виникали в обороні. Караваєв обрізав команду на чужій половині, а Вакула розігнав розкішний контрвипад і вчасною передачею вивів Топалова сам на сам з воротарем. Бойко виграв дуель, руками в падінні діставши м'яч. Через хвилину Вакула змістився з лівої бровки в стилі Коноплянки та пробив – також в стилі Коно, трішки неточно.

Позиційні атаки Динамо залишали бажати кращого, а контратаки розвивалися дуже стрімко та правильно. Вигравши підбирання перед власним штрафним, Буяльський чудово кинув у прорив Де Пену, Карлос в дотик перевів на Жерсона. Але люксембуржець не зумів перекинути Худжамова, який вчасно вийшов з воріт.

До кінця першого тайму Динамо ще кілька разів змарнувало хороші моменти – в останній фазі не вдавалися удари Буяльському, Жерсону, Вербічу та Циганкову. Останні двоє створили відмінну нагоду відкрити рахунок, однак словенець у ближньому бою не прошив кут, який захищав Худжамов. Дуже цікавий динамічний футбол у першому таймі. Нехай і без голів.

Відразу по перерві Циганков обігрався з Вербічем і залетів у штрафний суперника – захисники перехопили простріл на Родрігеса. Однак цей шанс надовго залишився єдиним для Динамо в другому таймі, Маріуполь на 15 хвилин повністю перехопив ініціативу – гра незмінно йшла на половині киян.

Вакула знову спробував реалізувати награну комбінацію з ударом у "дев'ятку" після кутового, однак Бойко знову був готовий до такого розвитку подій. Мишньов вкотре обікрав Караваєва, але розгубився, вийшовши на ударну позицію. Лівий фланг оборони Динамо продовжував провалюватися, навіть Кірюханцев наважувався на постріл. А ще Корнієнко розрядив гармату, вигравши підбирання біля штрафного майданчика гостей.

Гра Динамо в атаці розлагодилася, основна гострота залежала від дій Циганкова. Віктор намагався сам на дриблінгу залітати в бокс, але партнери його не підтримували. Пішов простріл вздовж порожніх воріт Маріуполя, проте на нього ніхто не відгукнувся. Циганков скористався скидкою Бєсєдіна, знайшов шпарину та пробив повз Худжамова – оборона Маріуполя врятувалася, вибивши м'яч з лінії воріт. Бєсєдін, до слова, разом з Шепелєвим вийшов на поле на останню третину зустрічі.

Маріуполь підсів, а Динамо взяло м'яч під свій контроль, однак бракувало креативу. Циганков і Вербіч шукали варіанти ударами здалеку та з гострого кута – все блокувалося, або летіло в руки Худжамову. Караваєв міг реабілітуватися за провали в обороні тонким розумним асистом на Вербіча, але Беньямін занадто незграбно готував удар і втратив м'яч.

Потім словенець заробив кутовий, з якого головою пробивав Бєсєдін. Худжамов не зробив нічого надзвичайного – просто зупинив круглого на лінії, правильно обравши позицію. Динамо тотально насіло на володіння приазовців: пішли навіси, Кадар здалеку бахнув поруч зі стійкою. А найкращий момент, звичайно ж, створив Циганков. Він організував "подвійну стіночку" у штрафному майданчику з Шепелєвим і послав м'яч у поперечину!

Динамо все ж знайшло резерви, аби дотиснути Маріуполь. Караваєв подав у штрафний майданчик, де господарі загубили Вербіча. Удар головою – гол! Фінальний свисток зафіксував перемогу киян – 0:1. Команди видали справжню виставу, вболівальники побачили класний напружений матч. Динамо завдяки цьому успіху набрали 14 очок і піднялися на 3 місце – відставання від Шахтаря складає 10 пунктів. Маріуполь з 9 балами залишився на 8 сходинці в турнірній таблиці.