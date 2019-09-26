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Вербич: Это уже совсем другое Динамо

06:30 86 Читати українською
Вербич: Это уже совсем другое Динамо
Беньямин Вербич / Футбол 24

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу над Мариуполем (1:0) в перенесенном матче 4 тура УПЛ.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

"Это была очень тяжелая игра. Мы создали огромное количество моментов, и на самом деле было бы очень обидно, если бы не удалось забить этот мяч и матч завершился бы вничью. По игре мы действительно заслужили три очка.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Дорога в Мариуполь была очень сложной, забрала много времени, но сейчас все очень рады, что удалось выиграть. Посвящаем эту победу Никите Бурде и желаем ему скорейшего возвращения на поле.

Моментов было много как у меня, так и у других наших футболистов, но не удавалось воплотить их в забитые мячи. Но радует, что в последних трех матчах это уже совсем другое Динамо, чем было до этого, и сегодня мы продемонстрировали, что способны достигать таких побед благодаря командным действиям", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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