"Це був найважчий період у моїй кар'єрі. Але зараз я його вже пережив і повернувся до команди. Тренувався вже досить довго, але тренер чекав, щоб не ризикувати. У матчі з Етуалем зміг зіграти 45 хвилин. Дуже радий, що повернувся на поле. Звичайно, це ще не я, поки не набрав хорошу форму. Але сподіваюся, що скоро досягну оптимальних кондицій.

Краса Лєднєва і Гармаша у відеоогляді матчу Динамо – Етуаль – 2:0

Я намагаюся віддавати свій максимум на кожному тренуванні. Спочатку на зборах було важко, адже я переживав через свою травму. Але зараз можу сказати, що все добре, не відчуваю жодного дискомфорту. Тож працюватиму далі. Попереду ще декілька товариських ігор, і потім починається чемпіонат. Сподіваюся, що вже скоро віднайду свою форму.

Якщо команда матиме потребу, то буду грати на позиції форварда. Це не моя рідна позиція, але я відіграв уже кілька матчів на ній. Тому якщо буде потрібно – я готовий", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, напередодні Вербіч вперше з'явився на полі у спарингу з Етуалем після півірічної відсутності, спричиненої травмою задньої поверхні стегна.

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