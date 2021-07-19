"Это был самый тяжелый период в моей карьере. Но сейчас я его уже пережил и вернулся в команду. Тренировался уже достаточно долго, но тренер ждал, чтобы не рисковать. В матче с Этуалем смог сыграть 45 минут. Очень рад, что вернулся на поле. Конечно, это еще не я, пока не набрал хорошую форму. Но надеюсь, что скоро достигну оптимальных кондиций.

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Я стараюсь отдавать свой максимум на каждой тренировке. Сначала на сборах было трудно, ведь я переживал из-за своей травмы. Но сейчас могу сказать, что все хорошо, не чувствую никакого дискомфорта. Поэтому буду работать дальше. Впереди еще пара товарищеских игр, и затем начинается чемпионат. Надеюсь, что уже скоро найду свою форму.

Если команда будет нуждаться, то буду играть на позиции форварда. Это не мой родной позиция, но я сыграл уже несколько матчей на ней. Поэтому если будет нужно – я готов", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, накануне Вербич впервые появился на поле в спарринге с Этуалем после полугодового отсутствия, вызванного травмой задней поверхности бедра.

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