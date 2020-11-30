Полузащитник Динамо Беньямин Вербич стал игроком тура Премьер-лиги, информирует официальный сайт УПЛ.

Вербич обошел Гармаша и Алиева по голам в УПЛ

Словенец помог киевлянам одолеть Ворсклу (2:0), забив второй гол в ворота полтавчан. Интересно, что по итогам голосования Вербич только на два балла опередил хавбека Зари Владислава Кочергина – он тоже отличился мячом, а его команда победила Минай (3:0).

Заметим, Динамо после 11-ти туров лидирует в турнирной таблице УПЛ. Заря поднялась на восьмую строчку.

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