Команда Луческу виходила на центральний матч туру після розгромної поразки від каталонської Барселони. Продемонструвавши жахливий футбол у Лізі чемпіонів, кияни знову отримали чимало критики на власну адресу. Дісталосі усім – від гравців до головного тренера. Натомість Ворскла перервала власну сумну серію із трьох зустрічей без перемог впевненою звитягою над непоступливим Колосом. Словом, Динамо ніхто не обіцяв легкого життя на Олімпійському, але вийшло якраз навпаки.

Динамо – Ворскла: текстова онлайн-трансляція матчу УПЛ – як це було

Стартовий відрізок запам’ятався, насамперед, грубим фолом Пердути. Захисник Ворскли наступив на ногу Де Пені – уругваєць, голосно заверещавши, повалився на газон і довго корчився від болю. Рефері Юрій Іванов миттєво дістав з кишені жовту. Удар по горобцях Кендзьори – єдиний більш-менш небезпечний момент у дебютні десять хвилин. Динамо більше контролювало м’яч, а полтавці робили ставку на швидкісні якості Кане.

Кияни трохи курйозно відкрили рахунок на 14-й. Попов загострював передачею на Циганкова, а той незграбним прийомом продовжив далі на Вербіча, який несподівано вигулькнув з-за спин захисників. Словенець швиденько зорієнтувався і повернув сферу партнеру – Циганков без перешкод забивав вже у порожні. Динамо майже відразу збільшило гандикап, але VAR допоміг арбітру зафіксувати міліметровий офсайд у Вербіча, ще в зародку атаки. Шкода, адже господарі ефектно розібрались з обороною суперника – Шапаренко по-футзальному прибрав двох й відкотив на лінію штрафного, звідки результативно стріляв Де Пена.

І все ж підопічні Луческу зуміли подвоїти власну перевагу ще до перерви. Стрімка атака киян завершилась класною передачею Де Пени на активного Вербіча, який випередив захисника і замкнув у ближній. Під завісу першого тайму VAR дуже довго розглядав момент із рукою Степанюка. Поки гравці Динамо подумки виконували пенальті, яке б остаточно поховало інтригу, технології знову знайшли офсайд у господарів. Ворскла? Полтавці повністю провалили стартові 45 хвилин – нуль ударів по воротах, періодичні спалахи відверто самотнього Кане.

Максимов спробував реанімувати команду замінами. Ребенок і Щербак, які жахливо виглядали до перерви, поступились місцем Пешичу з Кравчуком. Не допомогло... На полі творило лише Динамо. У дебюті другої половини чергова швидка атака киян завершилась заблокованим ударом Циганкова і дивовижним сейвом Ткаченка, який зреагував на постріл Шапаренка впритул. Після години гри перші заміни провів Луческу. Шепелєв і Де Пена, одні з найкращих у складі столичного клубу, сіли відпочивати, Гармаш і Лєднєв – вийшли у середню лінію.

Ворскла отямилась на 65-й. Степанюк повинен був скорочувати відставання фактично з лінії воротарського, але Бущан врятував Динамо прекрасним сейвом. Господарі помітно розслабились, дозволивши полтавцям організувати кілька непоганих контрвипадів, які не переросли у щось більше через помітну різницю у класі. Скляр поцупив шедевр у Лєднєва, відбивши головою постріл молодого хавбека зі штрафного.

Не вийшло боротьби і в другому таймі. Динамо невимушено створювало моменти, Ткаченко крутився наче білка в колесі, парирувавши постріли Лєднєва і Циганкова, а Ворскла вимагала пенальті після падіння Кане у боротьбі з тим же Циганковим. VAR, за який нині відповідала Катерина Монзуль, вкотре втрутився, щоб повернути інтригу на 82-й. Цей момент точно будуть обговорювати кілька найближчих днів. Забарний, винісши сферу з-під ніг Степанюка у підкаті, вдарив форварда Полтави у пах. Виглядало, що за інерцією, але рефері вирішив інакше – пряма червона... і ще один скандал у нашому футболі. Утім Іванов швидко вирівняв склади – Кане жорстко покотився під Лєднєва.

Попри емоційну кінцівку Динамо здобуло впевнену перемогу і закріпилось на першому місці (26 очок). Ворскла відстає від київського клубу вже на 7 балів (19). Найближчої середи кияни проведуть виїзний поєдинок з Ювентусом у Лізі чемпіонів.