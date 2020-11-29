Динамо здолало полтавців (2:0) в черговому турі УПЛ, а другим м'ячем у матчі відзначився Беньямін Вербіч.

Динамо здобуло ювілейну перемогу в домашніх матчах УПЛ

Як інформує офіційний сайт киян, цей гол став для словенця ювілейним у рамках чемпіонату України – 25-м. Ба більше, за цим показником хавбек обійшов Олександра Алієва та Дениса Гармаша, а також наздогнав Артема Бєсєдіна і Дьємерсі Мбокані.

Зауважимо, після 11-ти турів Динамо лідирує в УПЛ з 26 очками, Шахтар відстає на три пункти та йде другим, а Ворскла – третя.

Динамо зі скандалом обіграло Ворсклу: неочікувана реакція на Барселону, велика проблема Супряги і концерт VAR