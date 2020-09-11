"Ви ж бачили, ми створювали моменти, навіть тричі влучали в штангу та поперечину. Але сьогодні не вийшло забити. У матчі з Шахтарем ми реалізували три моменти з трьох, а сьогодні, можливо, не вистачило спокою в завершенні атак. Але будемо старатися й далі. Ми знаємо, що в Прем'єр-лізі більшість команд гратиме так, як Десна. Будемо вивчати суперників, намагатися знайти їхні помилки.

Перша втрата очок Луческу і суддівський скандал у відеоогляді матчу Динамо – Десна

У першому таймі Десна грала через довгі передачі. Ми до цього готувалися та добре володіли м'ячем всю гру. Просто не пішло завершення атаки, потрібно було створювати ще більше моментів, більше атакувати з флангів. А ми грали більше через середину.

Щодо АЗ – це якісна нідерландська команда з хорошим підбором гравців. Вони добре стоять в обороні, як і Десна, виходять в швидкі контратаки. Ми будемо їх вивчати та готуватися до цієї гри", – резюмував Вербіч в коментарі офіційному сайту Динамо.

Динамо втратило очки з Десною вдома – перша невдача Луческу перед стартом в ЛЧ