Луческу планував виконати роботу над помилками минулого. Десна виграла 2 з останніх 3 поєдинків проти Динамо в Києві (1 товариський, перша неофіційна поразка румунського тренера), не програвши жодного. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Десна на "Футбол 24", стартував о 19:00. У першому турі обидві команди здобули впевнені перемоги. Кияни розгромили Олімпік, чернігівці били Зорю.

Відео огляд матчу Динамо – Десна

Два перші удари команд прийшли після атак лівим флангом. Де Пена подавав, Супряга пробивав головою з відхиленням, але було складно, тому не дуже прицільно. Моменти Десни виявилися гострішими. Дуже схожі атаки з провалами Тимчика і Кендзьори. Один давав прийняти і прострілити, другий – пробити з центральної зони. В першому випадку на 12-й Калітвінцев мінімально схибив, а за хвилину-дві Будківський поцілив у стійку з розстрільної дистанції. Тамм привіз шанс для динамівців. Супряга викотив під удар, однак Шапаренко пробив дуже далеко від мети.

Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ – оригінальні зміни від Луческу, генеральна репетиція перед ЛЧ

Супряга виграв силову боротьбу в Гітченка, отримав простір праворуч, а ось фланговий крос не вдався – лише кутовий, якими Десну загалом не залякати. А це вже Тимчик відповідає люб'язністю на привіз Тамма. Епізод завершився ударом Будківського, якого прогавив Миколенко. Пощастило киянам, що дуже погано пробив Пилип з кількох метрів тоді, коли вже ніхто не встигав рятувати. Вимушена заміна на 36-й хвилині. Тимчик відчув проблеми зі стегном. Забарний вийшов у центр, тож Кендзьора перейшов на більш звичний правий фланг.

Дуже слабко виглядало Динамо аж до кінця першого тайму і серії стандартів. Жодного удару в площину воріт Паста, надто часті помилки Циганкова в передачах, відсутність простору і великі проблеми з креативом. І тут на 41-й вибухає Де Пена. Спочатку ледь не закрутив з флангу, воротар в останній момент вибив на кутовий. Після розіграшу з Шапаренком Карлос подав – Кендзьора знищив Гітченка в повітрі, але стійка і подальша реакція Коноплі завадили забити. Згодом після класної подачі Циганкова зі штрафного гості зрізали у свої ворота – сейв Паста в ту ж праву стійку. А ще за декілька секунд хитра подача Віктора на лінію штрафного і постріл Де Пени, який ледь не зніс хрестовину.

Миколенко ледь не привіз момент, невдало вибивши м'яч, Бущан вибіг далеко з воріт і підстрахував. Супряга після пасу Буяльського виводив на удар Циганкова – Паст на місці. Друга хвиля атаки, подача Кендзьори, і Віталій уже в ролі форварда замикає, зовсім поруч зі стійкою. Тамм рукою вибив м'яч у своєму штрафному. Хоч естонський захисник і не бачив, куди влучає снаряд, фактично це дуже схоже було на пенальті. Буяльський біжить за суддею, вказуючи на руку, однак в нас тепер VAR лише в якомусь фантастичному режимі офлайн працює – не питайте, навіщо.

Жерсон замінив Циганкова, Вербіч – Караваєва. Подвійна заміна від Луческу на 64-й. Схоже, Карлос тепер гратиме лівого захисника. Щось пояснював йому та Шапаренку Вербіч, який повернувся після травми. Подвійна заміна і від Рябоконя. Єрмаков і Гуцуляк замість Філіппова і Картушова. Буяльський знову і знову пробиває головою, цього разу лише в зовнішню сітку. Буяльський ще раз головою після подачі Де Пени, без проблем для воротаря Десни. І знову Віталій на вістрі, замикав закидання Шапаренка, але не вистачило сили удару. Класна стіночка Буяльського і Вербіча у штрафному – Паст встигає перекрити кут обстрілу.

Мірча Луческу вперше не виграв офіційний матч на чолі Динамо. Закономірна нічия, за якою Десна і приїхала в Київ. Ніби й 18:4 за ударами, 6:1 за влучанняи у площину воріт, але надто епізодично виникали моменти. Вірус ФІФА, коли топи після матчів збірних виглядають дуже слабко? Чи просто найбільш незручний суперник. Як би там не було, перед АЗ і стартом боротьби за Лігу чемпіонів дуже тривожно. Сьогодні Динамо зіграло нічим не краще, ніж в аналогічних важких матчах з Десною за часів Михайличенка. А на диво спокійний Луческу на боковій лінії зі складеними у "молитві" долонями тільки збільшував відчуття повної апатії.

Динамо – Десна: Луческу про причини нічиєї та головний негатив матчу перед Лігою чемпіонів