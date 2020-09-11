"Вы же видели, мы создавали моменты, даже трижды попадали в штангу и перекладину. Но сегодня не получилось забить. В матче с Шахтером мы реализовали три момента из трех, а сегодня, возможно, не хватило спокойствия в завершении атак. Но будем стараться и дальше. Мы знаем, что в Премьер-лиге большинство команд будет играть так, как Десна. Будем изучать соперников, стараться найти их ошибки.

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В первом тайме Десна играла через длинные передачи. Мы к этому готовились и хорошо владели мячом всю игру. Просто не пошло завершение атаки, нужно было создавать еще больше моментов, больше атаковать с флангов. А мы играли больше через середину.

По АЗ – это качественная нидерландская команда с хорошим подбором игроков. Они хорошо стоят в обороне, как и Десна, выходят в быстрые контратаки. Мы будем их изучать и готовиться к этой игре", – резюмировал Вербич в комментарии официальному сайту Динамо.

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