Динамо не змогло перемогти Десну (0:0) в рамках 2 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Десна на сайті Футбол 24.

Динамо створило перший момент, однак Супрязі забракло точності. Відповідь Десни була гострішою – Будківський влучив у стійку з розстрільної дистанції. Коамндам відверто бракувало швидкості, тому нулі закономірно збереглися до перерви.

Динамо втратило очки з Десною вдома – перша невдача Луческу перед стартом в ЛЧ

Картина не надто змінилася і в другій половині. Динамо претендувало на пенальті за гру рукою, але суддя без допомоги VAR не помітив порушення Тамма. Зрештою, рахунок залишився "сухим" – перша втрата очок командою Луческу отримала дещо скандальний присмак.