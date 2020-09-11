Перша втрата очок Луческу і суддівський скандал у відеоогляді матчу Динамо – Десна
21:36 - Читать на русском
Динамо не змогло перемогти Десну (0:0) в рамках 2 туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Динамо – Десна на сайті Футбол 24.
Динамо створило перший момент, однак Супрязі забракло точності. Відповідь Десни була гострішою – Будківський влучив у стійку з розстрільної дистанції. Коамндам відверто бракувало швидкості, тому нулі закономірно збереглися до перерви.
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Картина не надто змінилася і в другій половині. Динамо претендувало на пенальті за гру рукою, але суддя без допомоги VAR не помітив порушення Тамма. Зрештою, рахунок залишився "сухим" – перша втрата очок командою Луческу отримала дещо скандальний присмак.
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