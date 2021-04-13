Процес реабілітації вінгера київського Динамо Беньяміна Вербіча затягнувся. Легіонер не допоможе команді в нинішньому сезоні.

У рамках кампанії 2020/21 словенець на поле не вийде, повідомляє Metaratings.

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Вербіч нині займається за індивідуальною програмою. Через зайве бажання прискорити темпи повернення до гри медики продовжили терміни відновлення. Востаннє легіонер виходив у футболці Динамо ще в січні, на перших тренувальних зборах.

Усього в нинішньому сезоні Беньямін Вербіч провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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