Процесс реабилитации вингера киевского Динамо Беньямина Вербича затянулся. Легионер не поможет команде в нынешнем сезоне.

В рамках кампании 2020/21 словенец на поле не выйдет, сообщает Metaratings.

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Вербич ныне занимается по индивидуальной программе. Словенца подвело излишнее желание ускорить темпы возвращения к игре. В итоге медики продлили сроки восстановления до конца сезона. В последний раз легионер выходил в футболке Динамо еще в январе, на первых тренировочных сборах.

Всего в нынешнем сезоне Беньямин Вербич провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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