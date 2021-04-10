Це 5 особиста зустріч команд. Кияни тріумфували тричі, а програли тільки раз – кривдником став свій же Супряга, який грав тоді на правах оренди за дніпрян. Команда Луческу прагнула зберегти 7-очкову перевагу над Шахтарем. Матч, як онлайн-трансляція Динамо – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 17:00. Лише ці 2 клуби перед грою могли похвалитися чинною серією перемог тривалістю у 3 чи більше турів. Завдяки своїм успіхам у 2021 році підопічні Йовічевіча піднялися з дна таблиці на 8 місце.

Динамо – СК Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Караваєв активний на перших хвилинах. Перспективні набіги динамівців у чужий штрафний, але і Олександра, і Буяльського встигають заблокувати. Луческу висловлює претензії до Де Пени. Ліворуч на старті зустрічі більше помітний захисник Миколенко. Карлос, утім, класно відпрацьовує на оборону, зупиняючи прорив Довбика. Перший удар у матчі на 8 хвилині. Когут тягнувся головою до подачі з правого краю, не дуже гостро. Тимчик, який вийшов у стартовому складі Динамо на офіційну гру вперше за 7 місяців, увімкнув свій ривок і перевів на Караваєва. Далі пас під удар – Шапаренку ніхто не заважав, до воріт метрів 20, але слабко виконав Микола. Ну, хоча б перша влучна спроба у нашому поєдинку на 10 хвилині.

Багато флангових активностей, частий і досить успішний пресинг у штрафному команди Йовічевіча. Усе добре, тільки не вистачає Динамо фінального пасу/удару. Де Пена хоча б здалеку спробував пробити, Юрячук на місці. Дріботять кияни з виразним акцентом на правому фланзі. Ніби й вдається моментами створювати чисельну перевагу, однак дніпряни настільки глибоко сидять у захисті, що легко все перекушують і блокують. Тейлор на 30 хвилині перервав певну паузу, виконавши 3 удар своєї команди. Знову не вистачає влучності, та й Бущан усе контролював.

Занадто багато грубощів. Довбик під час флангового ривка вдарив рукою в обличчя Миколенку. Чуже жорстко зрізав Тимчика. Дві жовті дніпрянам. Шипами Когут стрибнув на ногу Шапаренка, це було боляче. Сидорчук суворо прийняв Ігнатенка, але тут хоч гра в м'яч. Юрчук вийшов з воріт і зіграв головою на перехопленні. Непогано читає гру воротар Йовічевіча. Кілька поспіль обрізок Шапаренка. Пасхал посадив Сидорчука на жовту картку, капітан Динамо не погоджується. Неоднозначний епізод. Тим паче, що Сергій тепер пропустить битву з Шахтарем через перебір "гірчичників".

Сваток забиває після стандарту, але перед тим свисток арбітра – Миколенка завалили на газон. За кілька хвилин Віталій уже в атаці. Подача, удар Караваєва – знову блок дніпрян на місці. Крихітна перевага Динамо за ударами до перерви (5:4). Кияни дещо гостріші (2:0 за влучаннями у площину), номінальні гості – закритіші. Багатенько жовтих карток від Пасхала, втрата Сидорчука на Шахтар викликатиме певні дискусії.

Довбика вже не вперше накриваю великими силами кияни. Ніби й намагається втекти форвард збірної України, однак у штрафному легко його накривають 3-4 суперники. Сирота на межі фолу зупиняв прохід Ді Франко, це не порушення правил? Тимчик класно вирізав на Шапаренка, дуже вже довго готують удари кияни, знову блок. Де Пена подав кутовий на 58 хвилині. Миколенко розкішно стартував з-за меж штрафного і ударом з льоту розстріляв Юрчука.