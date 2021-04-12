"Я озвучу свою версію, яка, думаю, близька до істини. Перші, на кого будуть звертати увагу, – Циганков і Миколенко. Це два молоді футболісти, які на Євро поїдуть гравцями основи. За них можна отримати серйозні гроші. Якщо надійдуть пропозиції, то Динамо може їх опрацювати. Якщо пропозиції задовільнять Динамо, то Циганков і Миколенко можуть перейти в інші клуби. Але ніхто "демпінгувати" не буде. Є певна ціна на футболістів, і вона буде виконана клубами-покупцями.

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Друга історія – легіонери. Луческу, коли прийшов у Динамо, відразу сказав, що легіонери повинні бути на голову сильніші за тих, хто є у наявності. Навряд можна сказати, що нинішні легіонери Динамо сильніші за конкурентів.

Якщо будуть пропозиції по Родрігесу, Де Пені, Кендзьорі, то я не впевнений, що Динамо буде сильно за них триматися. Те саме з Вербічем. Це когорта футболістів, які можуть покинути клуб у разі хороших пропозицій", – заявив Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

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