Вербіч не робить трагедії з втрати очок проти Олександрії – ключовий матч за Лігу чемпіонів попереду

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч прокоментував нічию в поєдинку з Олександрією (2:2). Словенець оформив дубль і став головним героєм матчу.

"Дуже переживаю через втрату очок на останніх хвилинах. Ви всі бачили, як Олександрія грала другий тайм. Гадаю, ми заслужили перемогу, оскільки у другій половині матчу володіли м'ячем, створювали моменти. Не знаю, чи було щось в епізоді з призначенням другого пенальті, але про суддів зараз і так дуже багато говорять, тому не будемо про це.

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Чи буду я надалі грати центрфорварда – це вирішувати тренеру. Сьогодні мене випустили знову в атаку. Я стараюся завжди – і коли граю на фланзі, і коли виходжу на позиції форварда.

Важко обговорювати, чому в першому таймі ми граємо гірше, ніж у другому. Не знаю, можливо, нам потрібно інакше налаштовуватися на гру чи краще розминатися. Потрібно поговорити з тренером і командою, щоб у майбутньому краще починати матчі. Олександрія добре грає в обороні. Гадаю, у першому таймі їм вистачало сил, а потім вони стали давати більше простору для наших свіжих гравців, які вийшли на заміни – Буяльського, Шепелєва, Циганкова і мене. Ми це використовували та створили більше моментів.

Звісно, матч із Зорею стане фіналом. Перед грою з Олександрією я казав, що у нас залишилося три фінали, один із них ми вже зіграли. Добре, що все до кінця залежить від нас", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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