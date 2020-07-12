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Вербіч не робить трагедії з втрати очок проти Олександрії – ключовий матч за Лігу чемпіонів попереду

12 липня 23:50 - Читать на русском
Вербіч не робить трагедії з втрати очок проти Олександрії – ключовий матч за Лігу чемпіонів попереду
Беньямін Вербіч / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч прокоментував нічию в поєдинку з Олександрією (2:2). Словенець оформив дубль і став головним героєм матчу.

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

"Дуже переживаю через втрату очок на останніх хвилинах. Ви всі бачили, як Олександрія грала другий тайм. Гадаю, ми заслужили перемогу, оскільки у другій половині матчу володіли м'ячем, створювали моменти. Не знаю, чи було щось в епізоді з призначенням другого пенальті, але про суддів зараз і так дуже багато говорять, тому не будемо про це.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Чи буду я надалі грати центрфорварда – це вирішувати тренеру. Сьогодні мене випустили знову в атаку. Я стараюся завжди – і коли граю на фланзі, і коли виходжу на позиції форварда.

Важко обговорювати, чому в першому таймі ми граємо гірше, ніж у другому. Не знаю, можливо, нам потрібно інакше налаштовуватися на гру чи краще розминатися. Потрібно поговорити з тренером і командою, щоб у майбутньому краще починати матчі. Олександрія добре грає в обороні. Гадаю, у першому таймі їм вистачало сил, а потім вони стали давати більше простору для наших свіжих гравців, які вийшли на заміни – Буяльського, Шепелєва, Циганкова і мене. Ми це використовували та створили більше моментів.

Звісно, матч із Зорею стане фіналом. Перед грою з Олександрією я казав, що у нас залишилося три фінали, один із них ми вже зіграли. Добре, що все до кінця залежить від нас", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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