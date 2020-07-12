Вербич не делает трагедии из потери очков против Александрии – ключевой матч за Лигу чемпионов впереди

Хавбек Динамо Беньямин Вербич прокомментировал ничью в поединке с Александрией (2:2). Словенец оформил дубль и стал главным героем матча.

"Очень переживаю из-за потери очков на последних минутах. Вы все видели, как Александрия играла второй тайм. Думаю, мы заслужили победу, поскольку во второй половине матча владели мячом, создавали моменты. Не знаю, было ли что-то в эпизоде с назначением второго пенальти, но о судьях сейчас и так очень много говорят, поэтому не будем об этом.

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Буду ли я в дальнейшем играть центрфорварда – это решать тренеру. Сегодня меня выпустили снова в атаку. Я стараюсь всегда – и когда играю на фланге, и когда выхожу на позиции форварда.

Трудно обсуждать, почему в первом тайме мы играем хуже, чем во втором. Не знаю, может, нам нужно иначе настраиваться на игру или лучше разминаться. Нужно поговорить с тренером и командой, чтобы в будущем лучше начинать матчи. Александрия хорошо играет в обороне. Думаю, в первом тайме им хватало сил, а потом они стали давать больше пространства для наших свежих игроков, которые вышли на замены – Буяльского, Шепелева, Цыганкова и меня. Мы это использовали и создали больше моментов.

Конечно, матч с Зарей станет финалом. Перед игрой с Александрией я говорил, что у нас осталось три финала, один из них мы уже сыграли. Хорошо, что все до конца зависит от нас", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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