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Венгер був готовий тренувати в Росії, – агент

27 березня 23:04 255 Читать на русском
Венгер був готовий тренувати в Росії, – агент
Арсен Венгер / reuters

Футбольний агент Шандор Варга розповів, що наразі займається працевлаштуванням Арсена Венгера.

"Клієнтами нашого агентства є багато топ-тренерів, в тому числі із східної Європи. Наприклад, Сергій Ребров, Леонід Слуцький, Станіслав Черчесов.

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У нашого агентства десь 400 клієнтів. Серед них Венгер, Ремзі, Тамаш Кадар з київського Динамо. До речі, Венгеру ми зараз шукаємо варіанти продовження кар'єри, в тому числі й в Росії. Він уже готовий був туди приїхати", – передає слова Варги Championat.

Нагадаємо, що Арсен Венгер протягом 22 років очолював Арсенал, а з кінця минулого сезону не займається тренерською діяльністю.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Шандор Варга
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