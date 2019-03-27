Арсенал хоче попрощатись з Мхітаряном

Лондонський Арсенал прагне розвантажити зарплатну відомість команди і одним з претендентів на вихід став вірменський півзахисник Генріх Мхітарян.

Арсенал може розпрощатись з Генріхом Мхітаряном наприкінці сезону, оскільки прагне розвантажити зарплатну відомість клубу, інформує Daily Mail.

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Вірменський півзахисник отримує близько 200 тисяч фунтів на тиждень в Арсеналі, стільки ж отримує і нападаючий П'єр-Емірік Обамеянг, а півзахисник Месут Озіл – 350 тисяч фунтів на тиждень.

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Тренеру Арсенала Унаї Емері повідомили, що взимку він зможе брати гравців лише в оренду, а на літнє трансферне вікно отримає лише 45 млн фунтів.

В поточному сезоні Мхітарян провів у складі Арсенала 28 матчів, записавши до свого активу 6 голів та 6 гольових передач.