Венгер был готов тренировать в России, – агент

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, что сейчас занимается трудоустройством Арсена Венгера.

"Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов.

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У нашего агентства около 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского Динамо. Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был туда приехать", – передает слова Варги Championat.

Напомним, что Арсен Венгер в течение 22 лет возглавлял Арсенал, а с конца прошлого сезона не занимается тренерской деятельностью.

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