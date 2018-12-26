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Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

22:30 629 Читать на русском
Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року
Зідан та Моурінью залишились без клубів / фото із соцмереж
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

2018 рік був щедрим на резонансні відходи тренерів – як з клубів, так і з національних збірних. "Футбол 24" пропонує своїм читачам пригадати найбільш пам'ятні з них.

2018 рік добігає завершення – час підсумовувати основні події футбольного світу. Цього разу ми пропонуємо вам пригадати найвідоміші відставки тренерів. Хтось йшов сам, когось "попросили", не обійшлося і без скандалів, а ще один тренер потрапив у наш хіт-парад одразу двічі.

Перелік наведений у довільному порядку, без прив'язки до жодного рейтингу.

1. Зінедін Зідан (Реал)

Перший тренер Реала в епоху Флорентіно Переса, який добровільно залишив свою посаду. Відставка Зізу стала великою несподіванкою, адже буквально за кілька днів до цього француз привів Реал до третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів.

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Зідан вирішив піти на піку слави – це його право. За час роботи в Реалі він виграв 9 титулів і став 2-м найуспішнішим тренером в історії мадридського клубу. Лунали різні версії щодо причин такого рішення – від усвідомлення Зіданом неминучого спаду команди до того, що француз начебто втомився від постійних суперечок з президентом мадридців Флорентіно Пересом.

З того часу Зідана сватають у декілька клубів, але 46-річний француз наразі залишається без роботи.

2. Хулен Лопетегі (збірна Іспанії)

Чи не найкурйозніша відставка у нашому "хіт-параді". Все було спокійно – збірна Іспанії перебувала у Росії та готувалась до старту ЧС-2018 у статусі одного з фаворитів турніру. Аж тут стало відомо, що наступником Зідана на тренерській лаві Реала стане саме головний тренер "Фурії Рохи" Хулен Лопетегі, який розпочне виконувати свої обов'язки після завершення Мундіалю.

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Керівництво Федерації футболу Іспанії обурилось тим, що про призначення Лопетегі оголосили в такий момент. Рішення було дійсно вольовим – Федерація розірвала контракт з тренером, хоча до старту ЧС-2018 залишалось 2 дні. В підсумку виконувачем обов'язків головного тренера національної команди став Фернандо Єрро, під керівництвом якого Іспанія вилетіла з турніру вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Росії.

Найбільша іронія полягає в тому, що в Реалі Лопетегі протримався лише кілька місяців. Втім, про це – згодом.

3. Унаї Емері (ПСЖ)

Рішення іспанця піти з клубу не стало великою несподіванкою. Емері оголосив, що покине ПСЖ, ще по ходу сезону – за кілька тижнів до його офіційного завершення. Хоч паризький клуб і виграв всі внутрішні турніри, проте Ліга чемпіонів так і залишилась нездоланним бар'єром – після знаменитого вильоту в ЛЧ 2016/17 від Барселони, цьогоріч ПСЖ припинив боротьбу в турнірі знову на стадії 1/8 фіналу.

Невдача у протистоянні з Реалом, по суті, вирішила долю баска в Парижі. Посприяли відходу тренера і не найкращі відносини з головною зіркою команди Неймаром. В одному із своїх інтерв'ю Емері зазначив, що саме бразилець є головним у команді, а не тренер.

Втім, нове місце роботи баска не менш престижне – Емері замінив у Арсеналі самого Венгера.

4. Арсен Венгер (Арсенал)

Епоха французького тренера у Лондоні завершилась. Венгер після 22 років роботи в Арсеналі прийняв рішення покинути клуб попри чинний контракт до літа 2019 року. До цього йшло давно – по суті, останні років 5 стали для "канонірів" своєрідним топтанням на місці, адже головним завданням команди стала не боротьба за титул, а путівка в Лігу чемпіонів.

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Періодично своє "фе" висловлювали і вболівальники – фраза "Wenger Out" стала відомою в усьому світі. І от це сталось. 2018 рік увійде в історію Арсенала, який розпочав нове життя – без Арсена Венгера в клубі.

Наразі 69-річний француз не займається тренерською діяльністю.

5. Хорхе Сампаолі (Аргентина)

Невдача на ЧС-2018 вартувала 58-річному тренеру посади. Проблеми почались ще у 2017 році – тоді "альбіселестес" ледве кваліфікувались на Мундіаль, по суті, застрибнувши в останній вагон, що вирушав на турнір.

На Кубку світу криза продовжилась. Аргентинці стартували нічиєю з Ісландією, а після цього Хорватія розібрала команду Сампаолі на маленькі гвинтики, не залишивши від механізму жодного сліду. У вирішальному матчі групового турніру Мессі та компанія все ж здобули необхідну перемогу та вийшли у плей-офф, але вже на стадії 1/8 фіналу на шляху Аргентини став майбутній тріумфатор турніру збірна Франції.

Вже по ходу ЧС-2018 лунали чутки про конфлікт у команді, начебто тренер не може знайти спільної мови з підопічними, які самі мало не визначають стартовий склад на гру. Підсумок цього був один – відхід тренера, про який було оголошено в день фіналу чемпіонату світу. Сампаолі та федерація футболу Аргентини розірвали контракт за обопільною згодою.

Буквально нещодавно Сампаолі очолив бразильський Сантос.

6. Леонарду Жардім (Монако)

44-річний португалець створив справжню сенсацію у Монако, привівши команду до чемпіонства Франції та півфіналу Ліги чемпіонів. Втім, відхід лідерів та інші фактори зробили своє – Монако відверто провалює сезон 2018/19, перебуваючи в зоні вильоту. Крім того, монегаски стали однією з найгірших команд Ліги чемпіонів, безславно завершивши виступи в турнірі.

Керівництво клубу вдалось до методу "шокової терапії", який полягав у звільненні Жардіма. Як показав час, справа була не в тренері. Тьєррі Анрі, який замінив португальця, не зміг вивести команду з кризи. Монако продовжує лихоманити – передостаннє місце у чемпіонаті. Сумно спостерігати за тим, у що перетворився нещодавній півфіналіст Ліги чемпіонів.

7. Хулен Лопетегі (Реал)

Однозначно головний невдаха року. Зі скандалом покинувши збірну Іспанії за 2 дні до старту ЧС-2018 після оголошення про призначення тренером Реала Лопетегі протримався у Мадриді менше 5-ти місяців.

Початок був начебто вдалим, хоча "Галактікос" і програли Атлетіко Суперкубок УЄФА. Втім, це можна було зрозуміти – Реал лише звикав грати без Кріштіану Роналду, який покинув Мадрид та підписав контракт з Ювентусом. Далі було гірше – неймовірна безгольова серія та поразка від ЦСКА в матчі Ліги чемпіонів.

Розгром від Барселони в Ель Класіко став останнім матчем Лопетегі на чолі Реала. Зараз 52-річний іспанець не очолює жодну команду.

8. Жозе Моурінью (Манчестер Юнайтед)

Головна відставка року в АПЛ. До цього також йшло, адже Манчестер Юнайтед останнім часом під керівництвом португальця більше мучився, ніж грав. Не додавали оптимізму і напружені відносини Моурінью із гравцями МЮ – Полем Погба, Фредом та Алексісом Санчесом.

Дійшло до того, що букмекери почали вважати Особливого головним кандидатом на звільнення в АПЛ. Моурінью тримався доволі впевнено – принаймні, португалець не думав про відставку і натякав, що його звільнення обійдеться клубу в чималу суму.

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Проте фіаско в матчі з Ліверпулем поставило хрест на кар'єрі Жозе на Олд Траффорд. Португалець не став новим Фергюсоном для Манчестер Юнайтед, а манкуніанці запросили на тренерську лаву Уле Гуннара Сульшера. Під керівництвом норвежця Манчестер Юнайтед у першому ж матчі забив 5 голів (вперше у 2018 році) та переміг і у другому поєдинку. Ми ні на що не натякаємо – лише факти.

Останнім часом активно лунає інформація про можливе повернення Моурінью в Реал.

9. Антоніо Конте (Челсі)

Справжній серіал. Челсі влітку припинив співпрацю з Антоніо Конте, який минулого року привів команду до перемоги в АПЛ. Причина логічна – лондонці не потрапили в Лігу чемпіонів, хоч і здобули Кубок Англії.

Італієць, вочевидь, образився на клуб, адже досі вимагає суттєву компенсацію за розрив контракту. Історія далека від завершення – за останньою інформацією, Конте готовий судитись з Челсі. Ціна питання – близько 20 млн фунтів.

Після відходу з Челсі Конте все ще залишається без роботи. До слова, Антоніо у Лондоні замінив його співвітчизник Мауріціо Саррі, який не без скандалу покинув Наполі.

10. Мауріціо Саррі (Наполі)

Один з найкращих тренерів Італії покинув Наполі та в пошуках нового виклику переїхав у Лондон, підписавши контракт з Челсі. Вже після відходу алленаторе бос Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розкритикував Саррі, заявивши, що той його використовував. "Ми дали Саррі все, а він за три роки нічого не виграв", – одіозний президент неаполітанців не підбирав слів на адресу тренера, у якого залишалось ще 2 роки контракту з клубом.

Розпочав Саррі у Лондоні блискуче – Челсі тривалий час йшов без поразок, проте потім дещо загальмував. Втім, саме Челсі завдав Манчестер Сіті першої поразки в АПЛ 2018/19.

До слова, Наполі не залишився в програші – команду очолив Карло Анчелотті, під керівництвом якого "партенопеї" залишаються основним переслідувачем Ювентуса в чемпіонаті.

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