У битві аутсайдерів болівійці не змогли дати бій венесуельцям. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Південна Америка, відбір на ЧС-2022, 15-й тур

Венесуела – Болівія – 4:1

Голи: Рондон, 24, 34, 67, Мачіс, 55 – Міранда, 38

Вилучення: Хустініано, 60 (Болівія, червона картка)

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У черговому матчі відбору на чемпіонат світу у Катарі найгірша команда групи – Венесуела – приймала Болівію. Героєм поєдинку став форвард Евертона Хосе Соломон Рондон, якому ще до перерви вдалось оформити дубль. Бруно Міранда під кінець першого тайму один гол відквитав, запаливши надію в серцях уболівальників гостей.

Однак після відпочинку спочатку Мачіс, а згодом знову Рондон зняли всі питання щодо переможця і принесли новому тренеру венесуельців Хосе Пекерману першу перемогу на чолі збірної. Позбавив болівійців шансів на прийнятний результат і Хустініано, який змусив свою команду останні 30 хвилин провести у меншості. Нападник Динамо Ерік Рамірес, який заради матчу збірної самовільно пропустив перший збір киян і матиме серйозну розмову з Ігорем Суркісом, просидів увесь поєдинок в запасі.

Перемога принесла Венесуелі 10 очок і залишила на останній сходинці групи, Болівія з 15 пунктами – восьма.

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