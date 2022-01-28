"Рамірес? Думали, зараз збір пройде, він себе покаже і гратиме. Потужний атлетичний футболіст. Я з хлопцями розмовляв. У нього є всі дані та якості, щоб забивати.

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Залишився у збірній Венесуели. Там прийшов новий тренер. Триває підготовка до якихось відбіркових матчів. Я все розумію – збірна, патріотизм. Але ж мене цікавить Динамо. У мене з ним буде особлива розмова. Тому що є певні вікна. Це стосується і українців, та інших", – сказав Суркіс у програмі Бомбардир.

Влітку Динамо придбало венесуельця у Дунайскої Стреди за близько 2 млн євро. У нинішньому сезоні Ерік провів 7 матчів за киян, в яких відзначився голом та асистом.

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