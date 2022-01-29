В битве аутсайдеров боливийцы не смогли дать бой венесуэльцам. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Южная Америка, отбор на ЧМ-2022, 15-й тур

Венесуэла – Боливия – 4:1

Голы: Рондон, 24, 34, 67, Мачис, 55 – Миранда, 38

Удаление: Хустиниано, 60 (Боливия, красная карточка)

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В очередном матче отбора на чемпионат мира в Катаре худшая команда группы – Венесуэла – принимала Боливию. Героем поединка стал форвард Эвертона Хосе Соломон Рондон, которому еще до перерыва удалось оформить дубль. Бруно Миранда к концу первого тайма один гол отквитал и зажег надежду в сердцах болельщиков гостей.

Однако после отдыха сначала Мачис, а затем Рондон сняли все вопросы относительно победителя и принесли новому тренеру венесуэльцев Хосе Пэкерману первую победу во главе сборной. Лишил боливийцев шансов на приемлемый результат и Хустиниано, заставивший свою команду последние 30 минут провести в меньшинстве. Нападающий Динамо Эрик Рамирес, который ради матча сборной самовольно пропустил первый сбор киевлян и будет серьезно наказан Игорем Суркисом, просидел весь поединок в запасе.

Победа принесла Венесуэле 10 очков и оставила на последней строчке группы, Боливия с 15 пунктами – восьмая.

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