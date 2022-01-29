Перу виявилось сильнішим за Колумбію у поєдинку 15-го туру кваліфікації до ЧС-2022 у Південній Америці. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Відбір до ЧС-2022, Південна Америка

Колумбія – Перу – 0:1

Гол: Флорес, 85

У поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 зійшлись два претенденти на останню путівку на Мундіаль – Колумбія та Перу. Фаворитом перед грою вважалась саме Колумбія, яка і створила чимало небезпечних моментів – лише Фалькао змарнував дві нагоди у першому таймі.

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По перерві ситуація не сильно змінилась – Колумбія продовжувала тиснути, а Перу грало від оборони. Проте, саме перуанцям і посміхнулась удача – Куева вивів Флореса один на один з воротарем, а нападник реалізував свій момент.

Таким чином, Перу набрало 20 очок та піднялось на 4 місце у турнірній таблиці, а Колумбія з 17 пунктами опустилась аж на 6 сходинку.

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