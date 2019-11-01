"Великий стовп ганьби", – симуляція Роналду спричинила скандал в Італії

Контроверсійні рішення арбітрів в матчах 10-го туру Серії А 2019/20 не залишилися без уваги.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду "намалював" пенальті на останніх секундах матчу 10-го туру чемпіонату Італії проти Дженоа. Сам португалець реалізував 11-метровий та приніс Ювентусу перемогу 2:1.

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Це рішення арбітра спричинило справжню полеміку в Італії, до якої долучилися навіть родичі футболістів. Зокрема, Марко Інсіньє, який є братом нападника Наполі Лоренцо Інсіньє, вважає подібні рішення арбітрів та VAR "великим стовпом ганьби". При цьому чоловік прикріпив в Instagram фото суперечливих моментів матчу Наполі – Аталанта, натякнувши на непослідовність арбітрів, які не призначили жодного пенальті у ворота гостей.

До слова, наставник Наполі Карло Анчелотті був вилучений в матчі проти Аталанти та не зможе керувати діями команди в поєдинку з Ромою.

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