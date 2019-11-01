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"Великий стовп ганьби", – симуляція Роналду спричинила скандал в Італії

12:51 1438 Читать на русском
"Великий стовп ганьби", – симуляція Роналду спричинила скандал в Італії
Кріштіану Роналду в матчі Ювентус – Дженоа / ФК Ювентус

Контроверсійні рішення арбітрів в матчах 10-го туру Серії А 2019/20 не залишилися без уваги.

36’ Леонардо Бонуччі
87’ Адріен Рабйо
90+5’ Кріштіану Роналду
 
Крістіан Куаме 41’
Франческо Кассата 51’
Федеріко Маркетті 61’
36’ Леонардо Бонуччі
41’ Крістіан Куаме
51’ Франческо Кассата
61’ Федеріко Маркетті
87’ Адріен Рабйо
90+5’ Кріштіану Роналду

Нагадаємо, Кріштіану Роналду "намалював" пенальті на останніх секундах матчу 10-го туру чемпіонату Італії проти Дженоа. Сам португалець реалізував 11-метровий та приніс Ювентусу перемогу 2:1.

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Це рішення арбітра спричинило справжню полеміку в Італії, до якої долучилися навіть родичі футболістів. Зокрема, Марко Інсіньє, який є братом нападника Наполі Лоренцо Інсіньє, вважає подібні рішення арбітрів та VAR "великим стовпом ганьби". При цьому чоловік прикріпив в Instagram фото суперечливих моментів матчу Наполі – Аталанта, натякнувши на непослідовність арбітрів, які не призначили жодного пенальті у ворота гостей.

До слова, наставник Наполі Карло Анчелотті був вилучений в матчі проти Аталанти та не зможе керувати діями команди в поєдинку з Ромою.

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• BUONASERA

Допис, поширений Marco insigne ️ (@marcoinsigne_mi)

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2957
Теги
Ювентус - Дженоа Італія Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Лоренцо Інсіньє Лоренцо Інсіньє Ювентус Ювентус Наполі Наполі
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