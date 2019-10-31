Роналду відзначився ганебною симуляцією – дайвер року

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду запам'ятався не тільки переможним голом у матчі 11-го туру Серії А проти Дженоа.

Кріштіану Роналду продемонстрував свої акторські здібності у матчі проти Дженоа.

Переможний гол Роналду в компенсований час у відеоогляді матчу Ювентус – Дженоа – 2:1

Португалець отримав м'яч в штрафному і впав нібито від контакту із Санабрією. При цьому на повторі чітко видно, що Роналду навіть не торкнувся ноги суперника і впав за власним бажанням.

Втім, це не завадило Кріштіану стати головним героєм матчу. Саме він приніс перемогу Ювентусу в компенсований час, реалізувавши пенальті.

Ювентус вирвав перемогу в Дженоа, Рома розгромила Удінезе, Шахов віддав перший асист: 10-й тур Серії А, середа