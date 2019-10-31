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Роналду відзначився ганебною симуляцією – дайвер року

12:25 1341 Читать на русском
Роналду відзначився ганебною симуляцією – дайвер року
Кріштіану Роналду / соцмережі

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду запам'ятався не тільки переможним голом у матчі 11-го туру Серії А проти Дженоа.

36’ Леонардо Бонуччі
87’ Адріен Рабйо
90+5’ Кріштіану Роналду
 
Крістіан Куаме 41’
Франческо Кассата 51’
Федеріко Маркетті 61’
36’ Леонардо Бонуччі
41’ Крістіан Куаме
51’ Франческо Кассата
61’ Федеріко Маркетті
87’ Адріен Рабйо
90+5’ Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду продемонстрував свої акторські здібності у матчі проти Дженоа.

Переможний гол Роналду в компенсований час у відеоогляді матчу Ювентус – Дженоа – 2:1

Португалець отримав м'яч в штрафному і впав нібито від контакту із Санабрією. При цьому на повторі чітко видно, що Роналду навіть не торкнувся ноги суперника і впав за власним бажанням.

Втім, це не завадило Кріштіану стати головним героєм матчу. Саме він приніс перемогу Ювентусу в компенсований час, реалізувавши пенальті.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Відеоновини Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Дженоа
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