Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" анонсує найцікавіші протистояння вікенду в елітних європейських чемпіонатах.

Рома – Наполі

2 листопада, 16:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на Футбол 1

Паулу Фонсека протягом жовтня підняв Рому в зону Ліги чемпіонів, не зазнавши жодної поразки за місяць, а відверто невдалим можна назвати хіба що матч з Сампдорією. Молодий талант Ніколо Дзаньйоло забиває в третій грі поспіль, його гол приніс перемогу над Міланом. Римляни залетіли в топ-4 Серії А завдяки тому, що звідти випав Наполі – Карло Анчелотті виграв один матч за 4 тури.

Derby del Sole традиційно непередбачуване. П'ять з шести останніх "сонячних" протистоянь завершувалися на користь гостей. У звітному турі Серії А взагалі багато цікавих дуелей. Тут і туринське дербі, і поєдинок Лаціо з Міланом, і матч прагматичного Інтера та Болоньї, яка здатна нарешті подолати своє невезіння та зупинити Антоніо Конте.

Байєр – Борусія М

2 листопада, 16:30. Леверкузен, Бай-Арена

Поєдинок двох стильних суперників. Петер Бос грає в яскравий, але ризикований футбол. Його Байєр – найкращий у Бундеслізі за володінням і пресингом, однак у турнірній таблиці посідає лише 8-ме місце. Леверкузен гне свою лінію, не підлаштовуючись під суперників. Наявний підбір футболістів не завжди дає змогу ефективно наслідувати Кройфа та здобувати позитивний результат. Плану B у Боса традиційно немає, але за планом А спостерігати весело.

Борусія М збалансованіша та гнучкіша. Марко Розе працює з "жеребцями" лише декілька місяців, а в грі Гладбаха вже помітний явний прогрес. БМ лідирує в Бундеслізі та заслуговує різноманітних компліментів, однак штабу Розе та Маріча ще є над чим працювати, особливо в обороні. Перше місце – наслідок легкого календаря, а Дортмунд (двічі), Шальке та РБ Лейпциг переграти не вдалося. Матч з Байєром стане серйозною перевіркою для Гладбаха. На вболівальників чекає ефектна тренерська дуель.

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Вест Хем – Ньюкасл

2 листопада, 17:00. Лондон, Олімпійський

Пряма трансляція на Setanta Sports

Вест Хем після перемоги над Манчестер Юнайтед здав – "молотобійці" вже місяць не знають смаку перемог. Нічого дивного, дисперсія. На старті команда суттєво перебрала очок завдяки удачі, а тепер на дистанції результати вирівнюються. Щоправда, Андрій Ярмоленко не піддається загальній тенденції та продовжує стабільно демонструвати високий рівень гри. Минулого тижня проти Шеффілда його знову назвали найкращим у команді.

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"Скаут" АПЛ радить гравцям Fantasy взяти Ярмоленка в команду перед цим поєдинком. По-перше, Андрій ефективний в домашніх матчах (голи Норвічу та МЮ, асист проти Шеффілда). По-друге, на власному полі українець є лідером команди за ударами в площину (9) та передачами під удар (8). По-третє, останнім часом Ярмола багато створює для партнерів: 6 явних шансів за 4 попередні тури АПЛ.

Гра зі слабким Ньюкаслом – хороша можливість для Вест Хема повернутися на переможний шлях. "Сороки" не можуть нічим похвалитися, окрім дивних перемог над Манчестер Юнайтед і Тоттенхемом. Підопічні Стіва Брюса жахливо атакують, створюють дуже мало моментів біля чужих воріт – коштовний новачок Жоелінгтон не підходить стилю Ньюкасла. Можна розглянути ставку на суху перемогу команди Ярмоленка за 3.125 у Marathon Bet. Ризикований варіант, але коефіцієнт дуже приємний.

Севілья – Атлетіко

2 листопада, 19:30. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Пряма трансляція на Футбол 2

Щільність на вершині турнірної таблиці Прімери вражає. Неподалік від Реала та Барселони величезна група переслідувачів. Сумнівів у тому, що Гранада та Реал Сосьєдад з часом підсядуть, немає, а для Атлетіко та Севільї очна зустріч стає важливою битвою у війні за третє місце. Від "матрацників" можна чекати й більшого – програли тільки один матч у сезоні в усіх турнірах, мало пропускають, у "справедливій" таблиці за очікуваними очками (xPoints) посідають перше місце Ла Ліги.

У суботньому матчі не гратиме Жоау Феліш, однак букмекери все одно занадто оптимістично налаштовані щодо Севільї. На те, що Атлетіко не програє на Рамон Санчес Пісхуан, пропонують солідний коефіцієнт у Marathon Bet: X2 – 1.65. Враховуючи, що Севілья не обігрувала Дієго Сімеоне в чемпіонаті понад три роки, така ставка виглядає привабливо. На тижні обидві команди втратили очки: мадридці розписали нічию з Алавесом, а андалусійці не втримали перемогу над Валенсією.

Аталанта – Кальярі

3 листопада, 13:30. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на Футбол 2

Нещодавно здавалося, що Руслан Маліновський відвоював собі місце в стартовому складі Аталанти. Втім, у його коуча інші плани. Українець добре виглядав проти Лаціо, був найкращим з бергамасків проти Манчестер Сіті, але у двох наступних матчах Джан П'єро Гасперіні дав йому лише 40 хвилин ігрового часу. Якщо це просто планова ротація, то у неділю в поєдинку з Кальярі Маліновський повинен зіграти. Пропускати матчі Руслана небажано – тренер щоразу придумує для хавбека нові функції, випробовує в нових ролях.

За Аталантою потрібно стежити навіть без Маліновського – команда забила 30 голів за перші 10 турів. Неймовірний показник, неймовірна видовищність. Це найрезультативніший старт італійського сезону за останні 27 років – у 1992-му з такими ж цифрами розпочав чемпіонат Мілан Гулліта та ван Бастена. Пропускає Аталанта також багато, тому варто задуматися про тотал більше (3,5) на матч з Кальярі за 2.1 у Marathon Bet. Сардинці також сильні – оновлений колектив хоч і оверперформить, але точно не випадково розташовується відразу за топ-6 у турнірці.

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