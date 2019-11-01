toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

"Большой столб позора", – симуляция Роналду вызвала скандал в Италии

12:51 260 Читати українською
"Большой столб позора", – симуляция Роналду вызвала скандал в Италии
Криштиану Роналду в матче Ювентус – Дженоа / ФК Ювентус

Спорные решения арбитров в матчах 10-го тура Серии А 2019/20 не остались без внимания.

36’ Леонардо Бонуччи
87’ Адриен Рабьо
90+5’ Криштиану Роналду
 
Кристиан Куаме 41’
Франческо Кассата 51’
Федерико Маркетти 61’
36’ Леонардо Бонуччи
41’ Кристиан Куаме
51’ Франческо Кассата
61’ Федерико Маркетти
87’ Адриен Рабьо
90+5’ Криштиану Роналду

Напомним, Криштиану Роналду "нарисовал" пенальти на последних секундах матча 10-го тура чемпионата Италии против Дженоа. Сам португалец реализовал 11-метровый и принес Ювентусу победу 2:1.

Роналду отметился позорной симуляцией – дайвер года

Это решение арбитра вызвало настоящую полемику в Италии, к которой присоединились даже родственники футболистов. В частности, Марко Инсинье, который является братом нападающего Наполи Инсинье, считает подобные решения арбитров и VAR "большим столбом позора". При этом мужчина прикрепил в Instagram фото спорных моментов матча Наполи – Аталанта, намекнув на непоследовательность арбитров, которые не назначили ни одного пенальти в ворота гостей.

К слову, наставник Наполи Карло Анчелотти был удален в матче против Аталанты и не сможет руководить действиями команды в поединке с Ромой.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

• BUONASERA

Допис, поширений Marco insigne ️ (@marcoinsigne_mi)

blog_ava
Ковалец рассыпался в комплиментах клубу Премьер-лиги
08:26
250
Теги
Италия Ювентус - Дженоа Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье Ювентус Ювентус Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
7
мин
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук