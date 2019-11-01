"Большой столб позора", – симуляция Роналду вызвала скандал в Италии

Спорные решения арбитров в матчах 10-го тура Серии А 2019/20 не остались без внимания.

Напомним, Криштиану Роналду "нарисовал" пенальти на последних секундах матча 10-го тура чемпионата Италии против Дженоа. Сам португалец реализовал 11-метровый и принес Ювентусу победу 2:1.

Роналду отметился позорной симуляцией – дайвер года

Это решение арбитра вызвало настоящую полемику в Италии, к которой присоединились даже родственники футболистов. В частности, Марко Инсинье, который является братом нападающего Наполи Инсинье, считает подобные решения арбитров и VAR "большим столбом позора". При этом мужчина прикрепил в Instagram фото спорных моментов матча Наполи – Аталанта, намекнув на непоследовательность арбитров, которые не назначили ни одного пенальти в ворота гостей.

К слову, наставник Наполи Карло Анчелотти был удален в матче против Аталанты и не сможет руководить действиями команды в поединке с Ромой.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду