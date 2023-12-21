Як відомо, 21 грудня Суд ЄС оголосив остаточне рішення у "справі Суперліги", поставивши крапку в створенні скандального проекту. Організатори турніру отримали дозвіл на створення Суперліги, а УЄФА і ФІФА заборонили карати її учасників. Реал і Барселона – організатори проекту – позитивно сприйняли це рішення.

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"Барселона хоче висловити своє задоволення вироком Суду Європейського Союзу (СЄС), який оцінив проект Суперліги, запропонований A22 Sports . Як один із клубів, що реалізують проект Суперліги, ФК Барселона вважає, що рішення прокладає шлях до нового футбольного змагання елітного рівня в Європі, виступаючи проти монополії на футбольний світ, і бажає розпочати нові дискусії щодо шляху, яким європейський змагання повинні йти в майбутньому.

Протягом останніх років ми стверджували, що середньострокова стійкість європейського футболу передбачає необхідність створеняя концепції за принципом Суперліги, запропонованої A22. Система змагань, яка буде вирішувати такі проблеми, як перевантаження календаря та надмірна кількість матчів між національними командами, яка працюватиме на регулювання фінансового фейр-плей серед команд-учасниць, і яка поставить у центр місцевих і міжнародних гравців і вболівальників. Ця система повинна поважати функції та сталість внутрішніх змагань і повинна бути меритократією, яка, в першу чергу, базується на результатах на полі.

Барса хоче продовжувати пропонувати свій досвід і знання в різних видах спорту, щоб знайти рішення актуальних проблем елітного спорту. Ось чому ми заявляємо про свою підтримку Суперліги, яку просуває A22, і заохочуємо до конструктивних дебатів як між національними, так і міжнародними футбольними органами, які були схвалені сьогоднішнім вироком Суду Європейського Союзу", – йдеться у заяві на офіційному сайті Барселони.

"Ми з величезним задоволенням вітаємо рішення Суду ЄС. Найближчими днями ми уважно вивчимо масштаби цієї події, що має велике історичне значення. Європейський футбол ніколи не буде монополією, і з сьогоднішнього дня клуби будуть господарями своєї долі. Європа свобод перемогла.

Закон, розум і свобода панують. 70 років тому ми зробили величезний крок у розвитку футболу, створивши Кубок європейських чемпіонів, і тепер ми маємо обов’язок дати поштовх, який потрібен футболу. Він буде відкритий для всіх, і, перш за все, захистить гравців і дасть новий імпульс уболівальникам у всьому світі. Ніхто не казав, що покінчити з монополією буде легко. У нас є можливість здійснювати прозоре управління, яке співіснує з новими технологіями.

Ми на початку нового часу, ми зможемо працювати вільно і без погроз, щоб впроваджувати інновації та покращувати футбол. Відтепер сьогодення та майбутнє нарешті в руках клубів і вболівальників. Наша доля належить нам. Ми несемо велику відповідальність. Це розділить футбол на "до" і "після". Великий день для історії футболу", – цитує Флорентіно Переса Marca.

Нагадаємо, Реал і Барселона залишилися єдиними клубами із початкових 12-ти, які оголосили про запуск Суперліги. Інші 10 клубів під тиском громадськості та УЄФА повідомили про вихід з проекту.

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