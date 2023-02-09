Організатори Суперліги сподіваються вдихнути у проект друге дихання, щоб переконати європейські клуби таки долучитися до запланованих змагань.

Агентство А22, яке є промоутером Європейської Суперліги, представило оновлений проект змагань. У ньому виправили певні пункти, які раніше стали об'єктом критики. Організація сподівається, що новий варіант влаштує потенційних учасників, повідомляє El Pais.

"Європейський футбол перебуває на краю прірви. Величезні дисбаланси виникли на нашому континенті, і традиційні європейські клуби зі славним минулим сьогодні вже не в змозі конкурувати", – йдеться у заяві керівника проекту Бернда Райхарта.

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Реал, Барселона і Ювентус – три клуби, які залишаються вірними ідеї Суперліги – контактували з більш ніж 50-ма європейськими командами. Ідеєю є створення ліги на 60-80 команд із поділом на дивізіони. Кожен учасник Суперліги зіграє мінімум 14 матчів (зараз у Лізі чемпіонів лише фіналісти грають 13 поєдинків). Організатори сподіваються, що у перспективі Суперліга зможе замінити Лігу чемпіонів і стати найпривабливішим футбольним турніром світу.

На думку організаторів, Суперліга не повинна бути закритою. Кваліфікація до неї пропонується за підсумками національних чемпіонатів. Учасникам обіцяють прозору схему виплат призових, а от кількість дивізіонів, конкретні представництво і схема кваліфікації до Суперліги поки не уточнюються.

Нещодавно суд Мадрида заборонив УЄФА накладати санкції до організаторів Суперліги. Засновники чекають рішення Суду ЄС, яке або повністю відкриє шлях до створення змагань, або ж, навпаки, серйозно ускладнить його.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти й УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Усі команди, окрім Барселони, Реала та Ювентуса, оголосили про відмову брати в ньому участь, але відповідний договір досі не розірвали.

До слова, вже у сезоні 2024/25 Ліга чемпіонів теж зазнає зміни формату. УЄФА сподівається, що нововведення підвищить інтерес до змагань, а також прибутки їхніх учасників.

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