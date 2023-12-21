Как известно, 21 декабря Суд ЕС объявил окончательное решение в "деле Суперлиги", поставив точку в создании скандального проекта. Организаторы турнира получили разрешение на создание Суперлиги, а УЕФА и ФИФА запретили наказывать участников. Реал и Барселона – организаторы проекта – положительно восприняли это решение.

Суд ЕС принял официальное решение в пользу Суперлиги – УЕФА и ФИФА проиграли скандальное дело

"Барселона хочет выразить свое удовлетворение приговором Суда Европейского Союза (СЕС), который оценил проект Суперлиги, предложенный A22 Sports. Как один из клубов, реализующих проект Суперлиги, ФК Барселона считает, что решение прокладывает путь к новому футбольному соревнованию элитного уровня в Европе, выступая против монополии на футбольный мир, и желает начать новые дискуссии касательно пути, которым европейские соревнования должны идти в будущем.

В последние годы мы утверждали, что среднесрочная устойчивость европейского футбола предполагает необходимость создания концепции по принципу Суперлиги, предложенной A22. Система соревнований, которая будет решать такие проблемы как перегрузка календаря и чрезмерное количество матчей между национальными командами, которая будет работать на регулирование финансового фейр-плей среди команд-участниц, которая поставит в центр местных и международных игроков и болельщиков. Эта система должна уважать функции и постоянство внутренних соревнований и должна быть меритократией, которая, в первую очередь, базируется на результатах на поле.

Барса хочет продолжать предлагать свой опыт и знания в разных видах спорта, чтобы найти решение актуальных проблем элитного спорта. Вот почему мы заявляем о своей поддержке Суперлиги, которую продвигает A22, и поощряем конструктивные дебаты как между национальными, так и международными футбольными органами, которые были одобрены сегодняшним приговором Суда Европейского Союза", – говорится в заявлении на официальном сайте Барселоны.

"Мы с огромным удовольствием приветствуем решение Суда ЕС. В ближайшие дни мы внимательно изучим масштабы этого события, имеющего большое историческое значение. Европейский футбол никогда не будет монополией, и с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Европа свобод победила.

Закон, разум и свобода властвуют. 70 лет назад мы сделали огромный шаг в развитии футбола, создав Кубок европейских чемпионов, и теперь мы обязаны дать толчок, который нужен футболу. Он будет открыт для всех, и, прежде всего, защитит игроков и даст новый импульс болельщикам по всему миру. Никто не говорил, что покончить с монополией будет просто. У нас есть возможность осуществлять прозрачное управление, сосуществующее с новыми технологиями.

Мы в начале нового времени, сможем работать свободно и без угроз, чтобы внедрять инновации и улучшать футбол. Теперь настоящее и будущее наконец-то в руках клубов и болельщиков. Наша судьба принадлежит нам. Мы несем большую ответственность. Это разделит футбол на "до" и "после". Великий день для истории футбола", – цитирует Флорентино Переса Marca.

Напомним, Реал и Барселона остались единственными клубами из начальных 12-ти, объявивших о запуске Суперлиги. Остальные 10 клубов под давлением общественности и УЕФА сообщили о выходе из проекта.

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