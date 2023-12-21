У четвер, 21 грудня 2023 року, суд Європейського Союзу в Люксембурзі ухвалив рішення у справі щодо законності створення Суперліги. Організатори нового проекту отримали "зелене світло".

Як відомо, 18 квітня 2021 року 12 клубів Європи оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга. Під тиском футбольної спільноти та УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Майже всі клуби оголосили про свою відмову брати в ньому участь. Залишилися лише Барселона, Реал і Ювентус (останній, щоправда, у червні теж повідомив про вихід з проекту).

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Справа дійшла до суду. Група А22 (промоутери проекту) звернулася до Європейського суду у Люксембурзі з проханням дати висновок, чи УЄФА має право забороняти створення інших футбольних змагань, чи клубам все ж дозволять створювати інші турніри самостійно. Суд оголосив свій вердикт 21 грудня 2023 року.

Суперліга фактично отримала "зелене світло" від суду Європейського Союзу. Він встановив, що правила УЄФА та ФІФА суперечать нормам ЄС щодо права на конкурентні змагання.

Правила Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) і Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), згідно з якими, будь-який проект нового клубного футбольного змагання, зокрема, Суперліга, підлягає попередньому дозволу і забороняє клубам і футболістам брати участь у ньому, а також погрози санкціями, є незаконними.

"Це пов’язано з тим, що повноваження ФІФА та УЄФА не підпорядковуються жодним критеріям, які гарантували б їхній прозорий, об’єктивний, недискримінаційний та пропорційний характер. Так само правила, які надають ФІФА та УЄФА виключний контроль над комерційним використанням прав, отриманих від цих змагань, можуть обмежувати конкуренцію, беручи до уваги важливість останніх для ЗМІ, споживачів і громадськості", – йдеться у висновку суду ЄС.

"Ми заслужили право змагатися. З монополією УЄФА покінчено. Футбол – безкоштовний. Тепер клуби більше не зазнають погроз і санкцій. Вони вільні вирішувати своє майбутнє. Запевняю вболівальників, що ми будемо транслювати всі матчі Суперліги безкоштовно. Клуби отримають гарантований дохід і виплати", – цитує генерального директора Суперліги Бернда Райхарта AS.

Рішення суду ЄС фактично означає, що клуби отримають право створювати нові турніри. Зокрема, Суперлігу, яку низка топ-клубів розглядали як альтернативу Лізі чемпіонів. Будь-який клуб тепер може брати участь у нових турнірах, а УЄФА і ФІФА не мають права накладати санкції.