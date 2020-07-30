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Луческу остаточно затвердив свій тренерський штаб в Динамо

15:53 - Читать на русском
Луческу остаточно затвердив свій тренерський штаб в Динамо
Мірча Луческу визначився з помічниками

Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився, хто допомагатиме йому в роботі в київському клубі.

До тренерського штабу нового головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу ввійшли Дієго Лонго, Еміл Карас, Олег Гусєв, Огнен Вукоєвич і Михайло Михайлов, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Огнен Вукоєвич, і Олег Гусєв повинні розуміти та приймати мою філософію, щоб передавати її далі гравцям. Вони будуть дуже важливими фігурами. Олег займатиметься групою атаки, де є проблеми, Вуко – футболістами середини поля, а я – обороною та контролем усього процесу.

Окрім того, італієць Дієго Лонго буде займатися фізичною підготовкою та питаннями організації гри. Будемо робити ухил на те, щоб виключити м'язові травми у гравців. Коли я працював у Шахтарі, у мене було дуже мало футболістів із травмами такого характеру. Ми повинні якомога швидше виключити ці моменти.

Тренером воротарів залишається Михайло Михайлов, а Олексій Михайличенко повертається на посаду спортивного директора. Сподіваюся, будемо працювати з ним продуктивно. У цьому плані я не хотів нічого змінювати", – поділився Луческу під час своєї презентації в статусі головного тренера Динамо.

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Головне Олег Олег Гусєв Мірча Мірча Луческу Михайло Михайлов Дієго Дієго Лонго Еміліан Еміліан Карас Оґнєн Оґнєн Вукоєвіч
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