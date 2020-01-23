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Вболівальники Динамо відвідали тренування команди в Туреччині та отримали приємний бонус

13:23 787 Читать на русском
Вболівальники Динамо відвідали тренування команди в Туреччині та отримали приємний бонус
Динамо тепло зустріло гостей після тренування / ФК Динамо Київ

Тренери та гравці київського Динамо тепло зустріли своїх уболівальників на тренувальному зборі в Туреччині.

Декілька вболівальників Динамо завітали на вчорашнє вечірнє тренування команди на зборі в Туреччині. Після заняття гравці та тренери "біло-синіх" поспілкувалися з гостями і зробили спільне фото. Вболівальники були приємно вражені такій відкритості та щирості команди.

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Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе свій третій спаринг на першому тренувальному зборі в Туреччині. Суперником команди Михайличенка стане Вардар з Північної Македонії. Початок гри – о 16:00 за київським часом. У попередніх поєдинках кияни розійшлися миром з Легією (1:1) та обіграли Нефтчі (2:1)

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