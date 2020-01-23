Болельщики Динамо посетили тренировку команды в Турции и получили приятный бонус

Тренеры и игроки киевского Динамо тепло встретили своих болельщиков на тренировочном сборе в Турции.

Несколько болельщиков Динамо присутствовали на вчерашней вечерней тренировке команды на сборе в Турции. После занятия игроки и тренеры "бело-синих" пообщались с гостями и сделали общее фото. Болельщики были приятно удивлены такой открытости и искренности команды.

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Напомним, сегодня Динамо проведет свой третий спарринг на первом тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Михайличенко станет Вардар из Северной Македонии. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени. В предыдущих поединках киевляне разошлись миром с Легией (1:1) и обыграли Нефтчи (2:1)

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