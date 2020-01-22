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Нещерет назвав, хто з гравців Динамо має найсильніший удар

22 січня 23:02 656 Читать на русском
Нещерет назвав, хто з гравців Динамо має найсильніший удар
Руслан Нещерет / фото: ФК Динамо Київ

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет оцінив силу удару гравців київського клубу.

"В кого найсильніший удар серед гравців Динамо? Напевне, у Андрієвського. Просто неймовірної сили удар, до того ж точний. Кручені удари любить Попов, а ось Буяльський намагається підсікати м'яч над воротарем. Але ми його вже добре вивчили, тому вже набагато рідше дозволяємо йому забивати таким чином.

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Звичайно, воротарям, як і польовим гравцям, потрібно бути в хорошій фізичній формі, працювати в тренажерній залі. Сила та витривалість нам теж потрібні", – зазначив Нещерет в коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що кияни під час першого тренувального збору провели два спаринги, зігравши внічию з Легією та мінімально обігравши Нефтчі. Наступний матч "біло-сині" зіграють з Вардаром 23 січня, початок о 16:00.

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Денис Попов Денис Попов Руслан Нещерет Руслан Нещерет Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський Віталій Буяльський Віталій Буяльський Динамо Динамо
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