"Вболівальникам не потрібні наші слова": Циганков – про нічию з Олімпіком

Вінгер Динамо Віктор Циганков коротко прокоментував нічию з донецьким Олімпіком (1:1) у матчі 5 туру УПЛ.

"Уболівальникам не потрібні наші слова. Їм потрібні результати", – сказав Циганков FootballHub.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Саме вінгер Динамо фантастичним ударом зрівняв рахунок у матчі 5 туру УПЛ з Олімпіком, але на більше кияни не спромоглись.

Після 5 турів підопічні Олексія Михайличенка мають 7 очок, але у команди ще є матч у запасі проти Маріуполя. Олімпік має лише 1 очко і перебуває в зоні вильоту.

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