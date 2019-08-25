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"Вболівальникам не потрібні наші слова": Циганков – про нічию з Олімпіком

11:00 403 Читать на русском
"Вболівальникам не потрібні наші слова": Циганков – про нічию з Олімпіком
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Віктор Циганков коротко прокоментував нічию з донецьким Олімпіком (1:1) у матчі 5 туру УПЛ.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Уболівальникам не потрібні наші слова. Їм потрібні результати", – сказав Циганков FootballHub.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Саме вінгер Динамо фантастичним ударом зрівняв рахунок у матчі 5 туру УПЛ з Олімпіком, але на більше кияни не спромоглись.

Після 5 турів підопічні Олексія Михайличенка мають 7 очок, але у команди ще є матч у запасі проти Маріуполя. Олімпік має лише 1 очко і перебуває в зоні вильоту.

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Теги
Динамо Динамо Олімпік Олімпік Відеоновини Динамо - Олімпік Віктор Циганков Віктор Циганков
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