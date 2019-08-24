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Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

22:10 343 Читать на русском
Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олексій Михайличенко не зміг здобути перемогу в першому поєдинку після повернення у Динамо. Дивіться відео голів та огляд матчу 5 туру УПЛ Динамо – Олімпік.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

В рамках 5-го туру УПЛ Динамо не змогло дотиснути Олімпік. На початку другого тайму Політило вивів донеччан вперед, але зовсім швидко Циганков зумів відновити рівновагу і, як виявилося пізніше, встановив остаточний рахунок – 1:1.

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Завдяки цій нічиїй Олімпік набрав перше очко у поточнму сезоні, але залишився на дні таблиці. У Динамо 7 пунктів та третє місце.

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Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко дебютує з 3-х змін
19:23
4328
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Динамо Динамо Динамо - Олімпік Відеоновини Олімпік Олімпік
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