Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Олексій Михайличенко не зміг здобути перемогу в першому поєдинку після повернення у Динамо. Дивіться відео голів та огляд матчу 5 туру УПЛ Динамо – Олімпік.

В рамках 5-го туру УПЛ Динамо не змогло дотиснути Олімпік. На початку другого тайму Політило вивів донеччан вперед, але зовсім швидко Циганков зумів відновити рівновагу і, як виявилося пізніше, встановив остаточний рахунок – 1:1.

Динамо не змогло обіграти Олімпік – порятунок Циганкова і 2 суперечливі вилучення у дебютному матчі Михайличенка

Завдяки цій нічиїй Олімпік набрав перше очко у поточнму сезоні, але залишився на дні таблиці. У Динамо 7 пунктів та третє місце.