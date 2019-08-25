"Болельщикам не нужны наши слова": Цыганков – о ничьей с Олимпиком

Украина — 01:47 1810
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Динамо – Олимпик Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля
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Уотфорд – Вест Хэм: Ярмоленко сыграл лучший матч за 10 месяцев, гениальная замена украинца и магия Алле на все 40 млнАнглия — 24 авг 2252
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Ливерпуль – Арсенал: топ-класс Салаха, провал Давида Луиса и заслуженное лидерство команды Клоппа с рекордной сериейАнглия — 24 авг 760
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Динамо – Олимпик: онлайн-трансляция матча – Михайличенко дебютирует с 3-х измененийУкраина — 24 авг 1922
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Манчестер Юнайтед дома сенсационно уступил Кристал Пэлас, Челси перестрелял Норвич в невероятном поединкеАнглия — 24 авг 267