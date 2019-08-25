"Болельщикам не нужны наши слова": Цыганков – о ничьей с Олимпиком

Вингер Динамо Виктор Цыганков коротко прокомментировал ничью с донецким Олимпиком (1:1) в матче 5 тура УПЛ.

"Болельщикам не нужны наши слова. Им нужны результаты", – сказал Цыганков FootballHub.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Именно вингер Динамо фантастическим ударом сравнял счет в матче 5 тура УПЛ с Олимпиком, но на более киевляне не оказались способы.

После 5 туров подопечные Алексея Михайличенко имеют 7 очков, но у команды еще есть матч в запасе против Мариуполя. Олимпик имеет только 1 очко и находится в зоне вылета.

Динамо – Олимпик Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля