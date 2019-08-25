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"Болельщикам не нужны наши слова": Цыганков – о ничьей с Олимпиком

11:00 46 Читати українською
"Болельщикам не нужны наши слова": Цыганков – о ничьей с Олимпиком
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Виктор Цыганков коротко прокомментировал ничью с донецким Олимпиком (1:1) в матче 5 тура УПЛ.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Болельщикам не нужны наши слова. Им нужны результаты", – сказал Цыганков FootballHub.

Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Именно вингер Динамо фантастическим ударом сравнял счет в матче 5 тура УПЛ с Олимпиком, но на более киевляне не оказались способы.

После 5 туров подопечные Алексея Михайличенко имеют 7 очков, но у команды еще есть матч в запасе против Мариуполя. Олимпик имеет только 1 очко и находится в зоне вылета.

Динамо – Олимпик Михайличенко – классический в дебютном матче, великая депрессия и немного Цыганкова в конце тоннеля

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