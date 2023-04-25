Вбивчий дует з Чорноморця – УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 22-го туру
25 квітня 00:02 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга підбила підсумки туру, що промайнув.
завершено
58’ Максим Брагару
66’ Максим Луньов
Орест Кузик 62’
58’ Максим Брагару
62’ Орест Кузик
66’ Максим Луньов
Найкращим тренером 22-го туру визнано наставника Чорноморця Романа Григорчука, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Кривбас – Чорноморець – 2:3 – відео голів та огляд поєдинку з дублем юного бомбардира
Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Даниїл Алефіренко.
Нагадаємо, "моряки" здолали Кривбас, поступаючись до 66-ї хвилини 1:2, а 23-річний нападник оформив дубль, забивши переможний гол.
До слова, Чорноморець після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим, набравши 23 очки.
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