Убийственный дуэт из Черноморца – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 22-го тура
25 апреля 00:02 - Читати українською
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
завершено
58’ Максим Брагару
66’ Максим Лунев
Орест Кузык 62’
58’ Максим Брагару
62’ Орест Кузык
66’ Максим Лунев
Лучшим тренером 22-го тура признан наставник Черноморца Роман Григорчук, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Даниил Алефиренко.
Напомним, "моряки" одолели Кривбасс, уступая до 66-й минуты 1:2, а 23-летний нападающий оформил дубль, забив победный гол.
К слову, Черноморец после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ одиннадцатым, набрав 23 очка.
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