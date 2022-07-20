Журналіст та коментатор Віктор Вацко покепкував з росіян, які залишились без міжнародних змагань через напад на Україну.

"Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію росіян стосовно відсторонення їхніх клубів від міжнародних змагань... Тому і в наступному сезоні у них замість футболу "імпортозамєщеніє".

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Лапта, городки, коняшки. Найкращим гравцям можна вручати приз "Золотий лапоть". Переможців обливати бояришником під биття ансамблю п'яних балалаєчників. Ось така історія. Так скрєпно, аж сльози навертаються", – зазначив Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, російські клуби та збірні були відсторонені від участі у міжнародних змаганнях після того, як їхня країна-окупант напала на Україну.

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