Російське видання Чемпіонат вкотре підтвердило, що все, чого торкається рука пропагандиста, пахне брехнею і фейком. Так зване "провідне спортивне видання" розповіло своїм зомбі-читачам про турнір у Маріуполі, на якому проти російських волонтерів буцімто зіграв донецький Шахтар на честь Дня металурга.

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За інформацією джерела, саме "гірники" стали ініціаторами заходу і зіграли проти макіївського Бажанівця та двох команд поплічників російських окупантів, які під виглядом волонтерів допомагають у "налагодженні мирного життя в Маріуполі".

Цікаво, що видання, яке писало про команду з так званої "ДНР" з однойменною назвою, проілюструвало новину фотографією Шахтаря справжнього, українського. Більше того, горе-писаки не спромоглись зайти бодай на офіційний сайт "помаранчево-чорних", аби взяти там свіже фото. На їхній світлині з Михайлом Мудриком обіймаються Ісмаїлі, Додо та Жуніор Мораєс, яких вже давно немає у клубі. До слова, екс-форвард збірної України перебрався у Корінтіанс ще на початку березня.

Нагадаємо, єдиний і справжній Шахтар нині проводить збори у Нідерландах і готується до старту нового сезону УПЛ, початок якого заплановано на 23 серпня.

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