Журналист и комментатор Виктор Вацко посмеялся над россиянами, которые остались без международных соревнований из-за нападения на Украину.

"Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию россиян по отстранению их клубов от международных соревнований... Поэтому и в следующем сезоне у них вместо футбола "импортозамещение".

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Лапта, городки, лошадки. Лучшим игрокам можно вручать приз "Золотой лапоть". Победителей обливать боярышником под избиение ансамбля пьяных балалаечников. Вот такая история. Так сцепно, аж слезы обращаются", – отметил Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях после того, как их оккупант напала на Украину.

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