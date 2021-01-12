Вже 15 січня стартує розважальне ток-шоу "Вмикай підігрів", інформує офіційний сайт каналів "Футбол".

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Ведучими стануть імениті коментатори Віктор Вацко та Андрій Столярчук, а також Влада Зінченко (Седан). Також у кожному випуску буде запрошений гість. Програма присвячена зимовому міжсезонню українських клубів – актуальні новини з таборів команд, ексклюзивні інтерв'ю футболістів і багато іншого.

"Вмикай підігрів" виходитиме двічі на тиждень – по понеділках і п'ятницях о 21:30. Всього планується 8 випусків програми.

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