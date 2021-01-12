Уже 15 января стартует развлекательное ток-шоу "Вмикай підігрів", информирует официальный сайт каналов "Футбол".

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Ведущими станут именитые комментаторы Виктор Вацко и Андрей Столярчук, а также Влада Зинченко (Седан). Также в каждом выпуске будет приглашенный гость. Программа посвящена зимнему межсезонью украинских клубов – актуальные новости из лагерей команд, эксклюзивные интервью футболистов и многое другое.

"Вмикай підігрів" будет выходить дважды в неделю – по понедельникам и пятницам в 21:30. Всего планируется 8 выпусков программы.

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