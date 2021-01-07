Шевченка заманювали в Челсі, а Мессі шокував Барселону: топ-30 текстів Футбол 24 у 2020-му – грандіозне різдвяне чтиво!
Дуже багато хорошої публіцистики – прямісінько під вашу святкову ялинку! Джулай, Котів, Лесько, Кузьмяк, Саврій, Войтюк – тут зібрались усі.
1. Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано
Автор: Роман Саврій
Суть: Як російський мільярдер заманював Шеву в Челсі та чому лондонський етап кар'єри форварда завершився провалом, в деталях розповідає The Athletic. Ми пропонуємо вам переклад монументального матеріалу.
*******
2. "Гут, бухайте далі": скандальний тренер ХХ століття розорив клуби, роблячи їх чемпіонами, а боса назвав "гомиком"
Автор: Олег Бабій
Суть: Макс Меркель. Він грав у 30-50-х, а тренувати закінчив майже 40 років тому. Його прізвище більшості із вас нічого не скаже. Та все ж це була справжня глиба епохи і предтеча Жозе Моурінью – успішний, самозакоханий, меркантильний скандаліст, маестро вишуканого сарказму, який залишав за собою "випалену землю".
*******
3. "Динамо було фаворитом і у фіналі, але мені загрожувала смерть": як Лобановському не дозволили виграти Кубок чемпіонів
Автор: Тарас Котів
Суть: Динамо Київ і Порту опинилися перед шансом вперше в житті вийти у фінал Кубка європейських чемпіонів. Той драматичний півфінал сезону 1986/87 був питанням життя і небуття для легендарного Паулу Футре.
*******
4. Ніч довгих ножів у Стамбулі: 20 років тому зарізали двох фанатів Лідса – як, чому і що було потім
Автор: Олег Бабій
Суть: Кривава розв’язка Кубка УЄФА 1999/2000, від якої досі не по собі.
*******
5. На лаві запасних – у норковій шубі і білому капелюсі: шалені витівки ідола Верони, який "збожеволів ще в колисці"
Автор: Дмитро Джулай
Суть: Найкращий український коментатор – про Джанфранко Дзігоні, бунтівного та епатажного вінгера Ювентуса, Дженоа, Роми, Брешії і, звісно ж, Верони 60-70-х.
*******
6. Голи Шевченка і Зеєдорфа, загублений багаж, епопея із гімном: Україна – Нідерланди у Львові, як це було у 1994-му
Автор: Любомир Кузьмяк
Суть: Історичний дебют збірної України у місті Лева. Суперником команди U-18, у якій виділявся Андрій Шевченко, стала потужна збірна нідерландських талантів – Клюйверт, Зеєдорф, Зенден, Ріксен...
*******
7. "Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід
Автор: Олег Бабій
Суть: Юрген виростав у Глаттені – кількатисячному мальовничому містечку Баден-Вюртемберга. Серед головних дитячих радощів Юргена – помаранчевий мопед Vespa і перемоги улюбленого Штутгарта, який на перетині 70-80-х аж 5 разів опинявся серед топ-3 Бундесліги.
*******
8. Мессі воює з Барселоною: "більше, ніж сором"
Автор: Володимир Лесько
Суть: Барселона переживає найбільшу кризу у новітній історії клубу. Війна гравців з керівництвом провокує шокуючий відхід Лео Мессі. Аналіз ситуації станом на кінець серпня 2020-го, коли все тільки починалося...
*******
9. Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра
Автор: Володимир Войтюк
Суть: 14 травня 2006 року La Gazzetta dello Sport вийшла з величезним заголовком на першій сторінці: "Грають, якщо це можна так назвати". Наступного дня в цій же газеті з’явилася стаття: "Ювентус виграє 29 скудетто… чи ні?". На площі Сан Паоло в Турині тріумф святкувала лише якась жменька вболівальників. У місті панувала могильна тиша.
*******
10. "Цей літак колись нас уб’є": загибель збірної Замбії – вони грали проти Металіста і шокували соратника Шеви
Автор: Олег Бабій
Суть: Коли пілоти вже бачили безмежну гладь Атлантичного океану, у кабіні розпочалася паніка – загорівся двигун під лівим крилом. Коротка метушня, обмін репліками, рішення відімкнути двигун. Ну а далі – різке падіння і руйнівний удар об хвилі. Ніхто із присутніх на борту не вижив. 27 квітня 1993 року. Лише 500 метрів від узбережжя Габону.
*******
11. Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано
Автор: Тарас Котів
Суть: Нері Кастільйо досі входить у список топ-10 найдорожчих трансферів Шахтаря. Скандальний мексиканець і близько не відбив цих грошей, а ще й дотепер звинувачує у всьому свій український період.
*******
12. Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана Динамо
Автор: Олег Бабій
Суть: Історія Сергія Заборовського, працівника аеропорту Жуляни і, мабуть, найзнаменитішого двірника України.
*******
13. “Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили
Автор: Дмитро Джулай
Суть: Пеле – 80! Ювілей Короля футболу є хорошим приводом згадати деякі цікаві подробиці життя та кар’єри одного з найкращих гравців у історії.
*******
14. Жорстокі вистави із трупами черниць збирали більше глядачів, ніж Барселона: футбол в Іспанії під час Громадянської війни
Автор: Володимир Войтюк
Суть: Найбільша катастрофа в історії Іспанії. Громадянська війна 1936-39 років супроводжувалася дикунськими сценами розправи над духовенством. Навіть футбольні зірки найпершої величини не могли почуватися в безпеці.
*******
15. Літаки, автомобілі та зйомки в кіно: новий власник Роми – нетиповий мільярдер, який спробує розбудити "сплячого велетня"
Автор: Юрій Яковлєв
Суть: Рома отримала нового власника-мільярдера з не зовсім типовою для футбольної людини біографією. Хто такий Ден Фрідкін та що планує американець, який сподівається вивести "вовків" на новий рівень?
*******
16. "Шахтар? Давайте обіграємо багатеньких": 14 років тому загинув Євген Кучеревський
Автор: Максим Розенко
Суть: Спогади автора матеріалу про особисте спілкування із легендарним тренером Дніпра.
*******
17. "Тренер плакав, наче був нашим батьком": наркомафія обіцяла вбити усю збірну Колумбії – свого гравця не дочекався Мілан
Автор: Олег Бабій
Суть: Могутній наркобарон Пабло Ескобар і його антипод Андрес Ескобар полягли від куль з інтервалом у півроку. Жертв могло бути значно більше – на ЧС-1994 збірну Колумбії залякали до напівсмерті.
*******
18. "Дехто припускає, що жити лишилося місяць": Гаттузо 8 років бореться з невиліковною хворобою і вперше робить це публічно
Автор: Вадим Грищук
Суть: Наставник Наполі страждає від міастенії. Розбираємося, наскільки це серйозно і для чого Ріно публічність.
*******
19. Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?
Автор: Любомир Кузьмяк
Суть: Одна з найсильніших команд в історії Карпат. У місті Лева її називали "атомною". Фантастичний підбір виконавців, неймовірний потенціал і відмінний стиль гри конвертувалися у численні рекорди та переконливий вихід у Вищу лігу СРСР.
*******
20. Припиніть звинувачувати швейцарців у змові проти збірної України
Автор: Роман Саврій
Суть: У технічній поразці від Швейцарії винні... ми самі. Переконливі аргументи, які багатьом можуть не сподобатися.
*******
21. "Той дзвінок змінив наше життя": рік з дня загибелі Еміліано Сали – трагедії, яка шокувала весь світ
Автор: Юрій Яковлєв
Суть: 21 січня 2020 року виповнився рік з дня останнього польоту Еміліано Сали. Що відомо про трагедію та як живуть рідні загиблого футболіста – в матеріалі, який неможливо читати без сліз.
*******
22. "Його обличчя нагадувало руїну": 400 шрамів, депресія і алкоголь – найкращий голкіпер в історії НХЛ був українцем
Автор: Володимир Войтюк
Суть: Драма Террі (Тараса) Савчука. Історія великого українця, яка мало схожа на різдвяну казку.
Хочете читати ще? Не проблема! Список можна продовжити.
23. Найгірший трансфер в історії АПЛ – як легенду Ліверпуля пошили в дурні, видавши себе за володаря "Золотого м'яча" (автор – Юрій Яковлєв)
24. Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все (Володимир Лесько)
25. Не називайте Тоналі "новим Пірло" – Мілан виграв дербі за персонального фана Гаттузо і врятував Італію від ганьби (Вадим Грищук)
26. Забив 500 голів і помер молодим: трагедія найкращого футболіста в історії Австрії, яким марив Третій Рейх (Олег Бабій)
27. Українська футбольна література та її проблеми – пекельні умови перекладачів і мізерний інтерес до авторських книг (Роман Саврій)
28. "Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі (Павло Чубка)
29. "Чудовий хлопець, поки не зайде у паб": він поховав Динамо в ЛЧ, зависав у борделях і казино, водив за носа шпигуна (Володимир Войтюк)
30. Найбільш п’яний тренер в історії футболу: брав титули, засинав на матчах, а тренування проводила його дружина (Олег Бабій)
Щасливого Різдва і приємного читання!